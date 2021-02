'Perplessità sui ritardi per le vaccinazioni ai disabili'

"La campagna vaccinale sugli ultraottantenni è senz'altro necessaria, ma l'intervento che la Regione ha pensato sulle persone con fragilità e disabilità che non abbiano 80 anni lascia troppe perplessità su modalità e tempi". Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, componente della III commissione Salute, commentando la campagna vaccinale riservata agli ultraottantenni, illustrata dal governatore Massimiliano Fedriga e dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

"Solo pochi giorni fa il commissario per l'emergenza, Arcuri, ha chiarito che questa categoria di persone sarebbe dovuta rientrare nella prima fase - spiega Santoro - ma alle singole Regioni spetta il compito di recepire queste indicazioni che troviamo, peraltro, riportate come informativa sul sito del ministero della Salute. In altre Regioni come il Lazio, la campagna vaccinale è stata quindi avviata affiancando agli ultra ottantenni anche persone fragili e con disabilità, perché non è possibile farlo anche in Fvg?".

"Infine - conclude la consigliera - riteniamo opportuno prendere in considerazione che rientrino tra i soggetti da vaccinare prima di altri i "caregiver", familiari o meno, che assistono un loro congiunto o persona vicina, malata o disabile".