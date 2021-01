'Pordenone pronta per i vaccini in Fiera'

Sul piano vaccini a Pordenone, il sindaco Alessandro Ciriani replica al Pd locale. "Rassicuro il consigliere MArco Cavallaro: avevo già incontrato il presidente Renato Pujatti per chiedergli di trasformare la Fiera in area vaccinazioni. Sul mio tavolo ho già un piano completo - già inviato al vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi - con planimetrie, entrata e uscite, costi, modalità di gestione e tutti gli altri aspetti tecnici".

"Del resto è stata nostra l’apprezzata idea di utilizzare per la prima volta la struttura di viale Treviso per lo scorso referendum. Va però ricordato a Cavallaro che il piano nazionale vaccini è gestito dal suo Governo nazionale e, perciò, qualsiasi nostra azione e intervento sarà possibile quando ci diranno come procedere. Noi siamo pronti. Loro lo sono? E’ il Governo del Pd che deve decidere e finchè non si danno una mossa alcuni nodi rimangono irrisolti. Per esempio, i vaccini li dobbiamo fare nella nostra Fiera o nei padiglioni a forma di fiorellini del commissario per l’emergenza covid, Domenico Arcuri? Magari Cavallaro e il Pd locale lo chiedano al loro Governo e ci aiutino a dirimere la questione", conclude Ciriani.