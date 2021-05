'Potenziare il Centro Bimbi del Gervasutta'

"I bambini che dalla nascita si trovano ad avere seri problemi di salute devono poter contare su un percorso di cura efficiente: le criticità segnalate dai genitori in merito al Centro Bimbi del Gervasutta di Udine vanno risolte al più presto". Lo chiede in una nota la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, che ha presentato un ordine del giorno per impegnare la Giunta a potenziare il servizio di riabilitazione delle patologie ad esordio infantile del Gervasutta.

"Il Centro Bimbi del Gervasutta - afferma Liguori - è stato negli anni punto di riferimento per tanti genitori e per i loro piccoli, presi in carico da equipe di fisiatri, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, etc. Negli ultimi tempi, e non solo a causa del Covid-19, le mamme e i papà dei bambini hanno evidenziato contrazioni dell'offerta di servizi. Alcuni sono stati costretti a rivolgersi al privato, con conseguente esborso economico".

La consigliera civica ritiene che la Regione debba agire per potenziare il servizio al fine di farsi carico in modo puntuale delle esigenze dei malati, "in modo da evitare l'emarginazione di persone che - conclude - senza volontà alcuna si trovano ad affrontare un percorso di vita che necessita dell'indispensabile supporto delle istituzioni".