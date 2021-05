'Procreazione assistita per combattere la denatalità'

“Favorire il ricorso alla procreazione medicalmente assistita permetterebbe di rallentare il crollo delle nascite certificato ieri dall’Istat. Ci sono molte coppie che vorrebbero mettere al mondo un figlio ma che non riescono per cause naturali. E tra queste molte non possono neanche ricorrere alla procreazione medicalmente assistita per ragioni logistiche o economiche. Logistiche a causa del fatto che molte zone d’Italia hanno pochi o nessun centro specializzato; economiche per l’alto costo. Auspico che ministero della Famiglia, della Salute, il parlamento tutto possano definire un piano di interventi per rendere la PMA accessibile a tutte le coppie che lo desiderano”. Questo l’appello rivolto dal deputato di Forza Italia Roberto Novelli alla ministra per la Famiglia Elena Bonetti durante l’audizione tenutasi questo pomeriggio.