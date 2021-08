'Quale futuro per l'ospedale di San Daniele?'

“Il sindaco Valent faccia chiarezza e dica se è vero che l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centale vuole declassare il reparto di chirurgia del nostro ospedale, da struttura complessa con primario a struttura semplice senza primario. Dal primo cittadino devono arrivare risposte e atti su questioni concrete e urgenti che riguardano la salute dei cittadini: se è in corso un blitz d’agosto ce lo dica. Non perda tempo ad attaccare i consiglieri di minoranza né la sindaca di Treppo, né faccia scaricabarile sul passato”. Lo dichiarano i consiglieri di opposizione nel Comune di San Daniele del Friuli Paolo Menis, Romano Ovan e Fabio Spitaleri (S. Daniele Bene Comune) con Carlo Toppazzini (Civica 18 S.Daniele).

Per i consiglieri d’opposizione del capoluogo del Friuli Collinare “restano senza risposta altre pesanti domande”, tra cui elencano: “è vero che a fronte di 7 primari andati in pensione sono stati pubblicati soltanto due bandi per la loro sostituzione (pronto soccorso e anestesia)? È vero che per altri cinque posti di primario vacanti, non c’è nessun bando (chirurgia, fisiatria, nefrologia, psichiatria e oncologia)? È vero che il posto di primario di chirurgia è vacante dall’ottobre 2020 e nessun bando è stato pubblicato? E soprattutto – sottolineano - è vero che la delibera per il declassamento di chirurgia potrebbe essere approvata ad agosto?”.