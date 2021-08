'Quanti ricoverati sono vaccinati per Covid?'

Pubblicare giornalmente il numero di ricoverati per Covid, con specificazione di quanti di questi siano vaccinati o meno: è quanto chiedeva un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle in occasione dell'ultimo Assestamento di bilancio.

"La Giunta regionale, attraverso l'assessore Zilli, ha detto di no alla nostra proposta, chiedendone il ritiro adducendo motivazioni di privacy", spiega in una nota la consigliera regionale Ilaria Dal Zovo, prima firmataria dell'ordine del giorno pentastellato. "Sabato scorso, però - continua la Dal Zovo -, ci siamo trovati per la prima volta con l'indicazione, nei dati relativi ai contagi in Friuli Venezia Giulia, di chi ha completato il ciclo vaccinale e chi no. Fa piacere che la Giunta abbia accolto il nostro invito a dichiarare quanti contagiati siano vaccinati anche se, a questo punto, verrebbe da chiedersi se non stiano violando la loro privacy".

"Non si capisce, però, perché quell'ordine del giorno, presentato una decina di giorni fa, non sia stato accolto dalla Giunta regionale. Come sempre - conclude la consigliera del M5S - si valuta soltanto chi propone e non cosa si propone, secondo un atteggiamento infantile che il Centrodestra porta avanti da tre anni".