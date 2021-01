'Quanti tamponi sono stati eseguiti da medici di famiglia?'

Quanti medici in ciascuna regione hanno aderito all’accordo nazionale di fine ottobre che prevedeva la somministrazione di test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta? Quanti tamponi sono stati eseguiti tra novembre e dicembre? Qual è stata la spesa sostenuta, tra il costo dei test e la tariffa riconosciuta ai medici? Sono le domande contenute in un’interrogazione presentata dal deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

“La legge di Bilancio ha stanziato altri settanta milioni per coprire le spese di esecuzione dei tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Settanta milioni che vanno ad aggiungersi ai trenta stanziati con il decreto Ristori per gli ultimi due mesi del 2020. Un intervento sicuramente funzionale al potenziamento del tracciamento, ma che incontrò alcune resistenze e che, a quanto emerge dai territori, non ha registrato un’adesione di massa. Per questo motivo - spiega Novelli - è opportuno che il governo, in un’ottica di impiego efficiente delle risorse e di efficacia delle azioni di contenimento del covid, faccia chiarezza sugli esiti di questa operazione e sulle ragioni di un rifinanziamento nettamente inferiore al precedente”.