'Regione al lavoro per scongiurare lo sciopero nel Friuli Occidentale'

"La Regione muoverà i suoi passi per ricomporre le attuali posizioni divergenti tra le parti, per scongiurare lo sciopero già proclamato a Pordenone per il 13 maggio. In questo momento è, infatti, necessario non sprecare nella direzione sbagliata le energie rimaste nel difficile compito di governare la pandemia ancora non conclusa". È questa la posizione assunta dal vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi nel corso dell'incontro con le rappresentanze sindacali svoltosi a Pordenone.

Scopo del vertice è stato quello di ascoltare le posizioni dei rappresentanti dei lavoratori in merito ad alcune partite aperte sulle quali si è cercato, nei giorni scorsi, un tentativo di conciliazione con AsFo che, però, non è andato a buon fine. Da qui la volontà della Regione di comprendere personalmente le motivazioni dei sindacati per lo sciopero, nel tentativo di ricomporre la frattura che si è venuta a creare con l'azienda sanitaria.

"L'incontro - ha ricordato Riccardi - è stato positivo e ha permesso d'instaurare un clima di dialogo apprezzato dalle parti al tavolo. La discesa in campo della Regione su un tema che dovrà essere comunque siglato dal direttore generale dell'AsFo è legata al fatto che l'accordo 'madre' a cui si fa riferimento è un atto deliberato negli anni passati dalla Giunta e da me firmato, sul quale ora c'è una negoziazione tra azienda e sindacato".

Proprio a seguito della spaccatura registratasi nei giorni scorsi, durante il vertice sono state raccolte le opinioni dei rappresentanti dei lavoratori. Per rimuovere uno sciopero proclamato - è stato evidenziato - vanno create le giuste condizioni e l'incontro di oggi è servito proprio per raccogliere le informazioni con cui cercare di superare gli ostacoli sul campo.

La Regione, riconoscendo l'importanza delle rivendicazioni espresse, ha evidenziato come le difficoltà del sistema siano strutturali e riguardino scelte non fatte dallo Stato molti anni addietro, provocando così delle conseguenze che si pagano ora nell'intero Paese e, quindi, anche nel Friuli Occidentale.

Le energie dovranno essere spese anche per trattare argomenti di più ampia portata che riguardano la riforma del sistema della salute non a livello territoriale o regionale ma su scala nazionale. Tema questo sul quale anche il Friuli Venezia Giulia sta dando il proprio contributo nell'ambito del confronto che la Conferenza delle Regioni sta portato avanti nel dialogo con il Governo.