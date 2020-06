'Reparto Covid a Sacile, alle rassicurazioni seguano i fatti'

"Sorprende che qualcuno si sorprenda che il sindaco di Sacile faccia semplicemente il suo dovere, approfondendo e valutando scelte in ambito sanitario che andranno ad incidere sulla sua comunità. Non si è manifestato nessun atteggiamento pregiudizialmente contrario all’ipotesi di realizzazione di un reparto Covid in ospedale, ma solo la legittima richiesta di conoscere i dettagli e le ripercussioni della riconversione", scrive il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas.

"Alle rassicurazioni sul mantenimento della Rsa seguano i fatti e si dia finalmente attuazione al modello Sacile, le cui svariate declinazioni si perdono nel tempo. In epoca di post verità qualsiasi riferimento alle fake news è un puro esercizio di retorica, non certo alcune previsioni dal sapore oracolare", conclude Dal Mas.