'Rete oncologica Fvg bocciata da Agenas'

"Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali boccia nel suo rapporto del 22 giugno 2021 la Rete Oncologica del Fvg affidata all'Arcs (Agenzia regionale di coordinamento della salute) e che negli annunci dell'assessore alla sanità Riccardi avrebbe dovuto dare "risposte più ordinate a chi viene colpito da queste patologie". E invece nel rapporto che esamina le reti oncologiche delle regioni italiane, quella del Fvg, che nelle finalità dovrebbe servire in primis a sostenere e guidare i malati e i professionisti, ha molti e gravi punti di debolezza, tra i quali la mancanza di un piano economico-finanziario che ne assicuri la sostenibilità operativa, la mancata identificazione dei Centri di senologia, etc". A rimarcarlo, in una nota, è la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori. "Assente anche il piano - si legge ancora nel comunicato - per la gestione dei pazienti oncologici durante la fase epidemica e post-epidemica che la Rete Fvg avrebbe dovuto prevedere".

"La Rete oncologica è fondamentale per assicurare al cittadino equità, qualità, sicurezza e appropriatezza nell'accesso alle cure, rappresentando così uno stimolo per il processo di miglioramento continuo". A tale proposito la consigliera Liguori presenterà una mozione per impegnare la Giunta a investire risorse nell'attuazione di una rete oncologica funzionante in Fvg.

"L'attuazione della rete oncologica regionale era ed è un obiettivo sempre più necessario per coordinare i diversi reparti di oncologia operanti nelle aziende sanitarie regionali. Questo lo abbiamo sostenuto da tempo e anche recentemente con un'interrogazione, con la quale chiedevamo alla giunta di imprimere un'accelerazione alla costituzione del Coordinamento oncologico regionale propedeutico all'avvio della Rete. Quel processo è rimasto fermo per tre anni e ora che arriva la bocciatura da parte dell'Agenas, speriamo riprenda celermente il suo iter" affermano, in una nota, il capogruppo del Pd, Diego Moretti, e il consigliere regionale Nicola Conficoni (membro della commissione Salute).

"Due anni fa, nell'aprile del 2019, la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome approvò la Revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale, poi recepita dalla Giunta - si legge ancora nel comunicato - disponendo l'istituzione della Rete oncologica regionale del Friuli Venezia Giulia (Ror Fvg) secondo il modello organizzativo definito "Comprensive Cancer Care Network" gestita dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) attraverso una propria struttura denominata "Coordinamento Oncologico Regionale".

"Da allora, in diverse occasioni, attraverso annunci e comunicazioni istituzionali è stata sottolineata l'importanza dell'innovazione volta a mettere in rete e coordinare i diversi reparti di oncologia territoriali. Attendiamo ancora l'atto formale che dia attuazione concreta a una buona intenzione, ma nonostante le sollecitazioni non abbiamo ottenuto risposte. L'auspicio - concludono i due consiglieri - è che la tirata d'orecchie dell'Agenzia nazionale rimetta la giunta Fedriga sui giusti binari".