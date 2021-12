'Riattivare tutti i centri per recuperare sulle terze dosi'

"L'andamento negativo della campagna vaccinale anti covid per la terza dose va affrontato utilizzando lo stesso sistema che ha permesso di ottenere positivi risultati per l'inoculazione della prima e seconda dose. È necessario dunque organizzare tutti i centri vaccinali per essere pronti a rispondere in maniera capillare sui territori". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti.

"Le difficoltà e tempi di attesa per la somministrazione dei vaccini, diversificati a seconda del territorio, restano quelli già segnalati circa un mese fa. Oggi la situazione non è cambiata e nella somministrazione della terza dose il Fvg si attesta tra le peggiori regioni d'Italia. È necessario invertire la tendenza a tutela della tenuta dell'intero sistema e per farlo non serve inventarsi nulla di nuovo, ma garantire con le opportune forze e incentivi economici in termini di personale l'attivazione degli stessi centri vaccinali che ci hanno permesso nelle fasi precedenti di raggiungere un risultato importante. Il silenzio della Giunta rispetto alle richieste che vengono dal territorio è francamente preoccupante".