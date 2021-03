'Ritirare immediatamente le mascherine non a norma'

"Il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale Figliuolo, intervenga per risolvere la grave situazione legata alla distribuzione di mascherine ffp2 e ffp3, utilizzate diffusamente anche negli ospedali mettendo in grave pericolo la salute e l’incolumità di tutti gli operatori sanitari oltre che dei pazienti, e su cui gli inquirenti stanno da settimane indagando, considerato che la gran parte, utilizzate in Italia, non sarebbero risultate a norma. Ci chiediamo infatti se questi dispositivi di protezione individuale siano stati controllati e ritirati in tutto il Paese, se le autorizzazioni in deroga abbiano ancora senso e se non sia invece importante e ragionevole tornare ad utilizzare le norme più stringenti in tema di accreditamento dei dispositivi di protezione individuale. Sarebbe inammissibile infatti se si continuasse a vendere e a utilizzare dispositivi inadeguati, mettendo in serio pericolo la salute dei cittadini". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Laura Stabile.