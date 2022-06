'Ritirato in autotutela l'atto aziendale dell'Arcs'

Si apre un nuovo 'caso' nella sanità regionale con il ritiro, in autotutela, dell'atto aziendale di Arcs, l’Azienda regionale di coordinamento per la Salute.

In una nota, Arcs precisa che "il Decreto approvato in autotutela lo scorso 7 giugno revoca la proposta di atto aziendale del 22/02/2022 già a suo tempo ritenuta, da parte della Direzione Centrale Salute, non in linea con l’attuale programmazione regionale. D’altronde, Arcs attualmente può contare sulla piena operatività in virtù del precedente Atto Aziendale approvato a gennaio 2020; la revoca, pertanto, rappresenta un dovuto procedimento amministrativo che non provoca alcuna interruzione o rallentamento alle normali attività operative e gestionali e nel rapporto con le altre Aziende sanitarie”.

“La decisione è propedeutica, comunque, alla prossima adozione del nuovo atto aziendale già validato dalla Regione nello scorso mese di maggio, la cui approvazione formale è di fatto programmata nel giro di qualche giorno”, conclude Arcs.

"Liste di attesa e fuga del personale dai nostri ospedali sono il risultato di un permanente cortocircuito della gestione da parte della Giunta Fedriga della sanità in Friuli Venezia Giulia. Dopo la bocciatura da parte della Direzione centrale salute degli atti aziendali che tanto aveva fatto discutere nelle settimane scorse, oggi assistiamo a un incredibile 'auto bocciatura' dell’Azienda regionale Arcs (che coordina le tre Aziende sanitarie AsuFc, AsuGi e AsFo) con il neo direttore Joseph Polimeni che ritira in autotutela il documento fatto a febbraio scorso dal suo predecessore Giuseppe Tonutti, da qualche settimana direttore generale dell’azienda pordenonese. Siamo di fronte a un nuovo caso in Regione dove la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra". Così la consigliera dei Cittadini Simona Liguori, che ha annunciato il deposito di una richiesta di audizione urgente dei Direttori Polimeni e Tonutti in Terza Commissione consiliare.

“Riccardi pare ubriacarsi del suo enorme e solitario potere, cosa completamente diversa è governare la sanità pubblica nel solo interesse dei nostri cittadini: lo dimostra il tempo galantuomo che porta alla luce errori negli indirizzi e nella gestione di una sanità che purtroppo sprofonda sempre più nel caos. Lo dimostra l’atto del direttore Polimeni che cancella il decreto dello scorso febbraio sull'adozione dell'Atto aziendale. Non è faccenda burocratica ma un vero ribaltone interno alla struttura sanitaria regionale e i cittadini proveranno sulla loro pelle le conseguenze dell’azzeramento degli indirizzi forniti alla singole aziende sanitarie”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli.

“Già ora – rileva il segretario dem - ci sono tempi assurdi fra i peggiori di Italia ed Europa per accedere a visite specialistiche o esami, i pronto soccorso sono allo stremo, il personale fugge, e in più, ultima ‘buona nuova’, sul ponte di comando più alto della sanità sono stati piazzati personaggi cacciati dai territori. Tutto da rifare: facciamo finta di tornare al 2020 che tanto va bene lo stesso. Un tempo Riccardi parlava di ‘macerie’ ma – conclude Shaurli - l’immagine appare molto più appropriata oggi”.

"La notizia apparsa del paziente che si vede dare un appuntamento per una visita dermatologica a distanza di oltre due anni è la sintesi della pessima gestione dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale”, commenta il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg).

"Noi avevamo segnalato che un atto aziendale bocciato non poteva essere corretto in qualche giorno. E che dunque il problema della cattiva organizzazione ai vertici non avrebbe permesso di ridurre le liste d'attesa. Ormai il sistema pubblico è stato fatto saltare. Si possono avere prestazioni sanitarie solo a pagamento o nelle strutture private. Ma quando ci si vuole assumere la responsabilità dello stato confusionale dei rapporti tra ospedali di rete, distretti e ospedale centrale, proprio nella più grande azienda sanitaria della Regione?”.

“Si deve riconoscere che la Riforma Riccardi è stata un fallimento, e non si può più dare la colpa al Covid o come ha detto l'Assessore in Aula alla tempesta Vaia del 2018?! Assistiamo sgomenti al rincorrersi delle bocciature e degli azzeramenti degli atti aziendali degli stessi dirigenti, che ormai sono uno contro l'altro, come nel caso di Arcs. Lo scenario è penoso, ma lo è ancora di più per i cittadini che vedono calpestato il proprio diritto alla salute”, conclude Honsell.

Sulla questione interviene anche Aaroi-Emac, il sindacato degli Anestesisti e rianimatori: “Dopo un coma profondo di Arcs di due anni, dopo il fasullo e propagandistico coinvolgimento dei tecnici su una fantomatica e tardiva riforma del sistema di Emergenza Urgenza Fvg, dopo le inaccettabili falsità dette dall’ex direttore di Arcs in Terza Commissione Consiliare, l’ennesimo atto aziendale sbugiardato, invalidato e sospeso, conferma Arcs come protagonista di una tragi-commedia regionale, mentre gli operatori sanitari continuano a licenziarsi e scappare verso realtà lavorative più serie, organizzate e gratificanti e i pazienti pagano questa mala organizzazione. Chi risponderà di tutto ciò?”, conclude la nota.