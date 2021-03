'Rsa in crisi, servono aiuti ulteriori per il 2021'

"Finalmente sono arrivate le indicazioni, molto attese dalle case di riposo, per i rimborsi delle maggiori spese per l'emergenza covid. Un'intervento che segue la richiesta avanzata dal Pd già in occasione dell'assestamento di luglio 2020 con la quale chiedevamo di aiutare le strutture. Purtroppo, però, gli interventi approvati oggi coprono solo le spese sostenute lo scorso anno, lasciando sospesa la situazione attuale sulla quale a dicembre avevamo sollecitato la giunta e tutto il centrodestra". A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni, componente della commissione Salute, commentando l'approvazione odierna della delibera di Giunta sulle indicazioni operative per l'erogazione dei contributi alle case di riposo per le maggiori spese legate all'emergenza covid sostenute nel 2020.

"Dopo la richiesta in assestamento, con la situazione che si prospettava, lo scorso dicembre in occasione dell'approvazione della legge di Stabilità avevamo chiesto attraverso un emendamento, l'estensione dei rimborsi anche per il 2021, ma il centrodestra ha colpevolmente bocciato la nostra proposta. Solo ora, dopo le molte sollecitazioni e il grido d'allarme dei gestori, arriva un segnale da parte dell'assessore Riccardi. Speriamo che per tutelare il lavoro degli operatori e allo stesso tempo evitare un salasso alle famiglie per l'aumento delle rette, agli impegni seguano tempestivi fatti concreti".