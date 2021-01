'Rsa, intervenire sugli aumenti delle rette'

"Accanto alla campagna vaccinale avviata nelle case di riposo, è necessario che la Regione intervenga sugli aumenti delle rette che si stanno registrando in diverse strutture del territorio. Questo è un passaggio fondamentale per sostenere sia le famiglie, in molti casi già colpite dalla crisi, sia le Rsa, i cui bilanci sono in sofferenza per le minori entrate dovute alla sospensione di accessi e servizi, e per le maggiori uscite legate alla gestione dell'emergenza Covid".

A dirlo in una nota sono Nicola Conficoni e Mariagrazia Santoro, consiglieri regionali del Pd e firmatari di un'interrogazione con la quale chiedono alla Giunta Fedriga la possibilità di destinare le necessarie risorse alle case di riposo perché facciano fronte a minori entrate e maggiori costi derivati dall'emergenza sanitaria.

"Lo scorso anno, a seguito di una nostra precisa richiesta - ricordano i due consiglieri dem - sono state stanziate ingenti risorse a favore delle residenze per anziani, che coprono però solo le maggiori spese e non le minori entrate pari, secondo i gestori, a circa l'80% dello scostamento di bilancio. L'emendamento presentato successivamente nella legge di stabilità per concedere i ristori anche nel 2021, inoltre, è stato bocciato. Si trattava di un intervento pensato proprio per evitare aumenti delle rette a carico delle famiglie e riflessi negativi sulle casse delle strutture".