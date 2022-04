'Saltato il 6% dei turni di guardia medica, servono incentivi'

"Ripetuti e anche recenti intoppi hanno negativamente caratterizzato il servizio di guardia medica che soprattutto nel Friuli Occidentale sta continuando a zoppicare. Su questi fatti era necessaria un'operazione trasparenza, raggiunta solo grazie a un pressing nei confronti di chi governa il servizio sanitario, da cui è emerso che nel 2021 il sei per cento di turni sono saltati. Un dato non trascurabile che evidenzia una criticità significativa da contrastare anche con l'introduzione di incentivi per spingere i medici a ricoprire il ruolo". Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) a margine della risposta all'interrogazione alla Giunta regionale attraverso la quale chiedeva chiarezza sul servizio di guardia medica nel Friuli Occidentale.

"Da tempo evidenziamo la necessità di garantire il servizio di continuità assistenziale, tassello fondamentale per soddisfare i bisogni di salute dei cittadini. Purtroppo, però, la guardia medica è in sofferenza sia in periferia che nel capoluogo, dove pure funziona a singhiozzo. Le continue lamentele dei cittadini per i disagi subiti, sono comprensibilmente sfociate in protesta per la chiusura delle sedi di Claut, Meduno, Roveredo in Piano e Vito D’Asio. I numeri forniti dall'assessore Riccardi riscontrando la nostra interrogazione hanno evidenziato che i disservizi non sono sporadici, ma si presentano con un certa frequenza. Di qui la necessità di una risposta che lo stesso assessore ha riconosciuto essere indispensabile, ma che nonostante le sollecitazioni non è ancora stata data attraverso le possibilità derivanti dall'accordo integrativo regionale. Un patto che si spera possa essere implementato per soddisfare quanto prima a un'esigenza molto sentita dalla popolazione, ossia un servizio di guardia medica funzionale e nella sede più prossima territorialmente, cosa che oggi non avviene".