'Salute, dall'intersindacale bocciatura della Giunta'

"Consideriamo grave - commenta in una nota Simona Liguori, consigliera regionale dei Cittadini - la reprimenda della nota intersindacale nei confronti della gestione della sanità regionale targata Fedriga e Riccardi. Con questa nota le 8 sigle sindacali presentano alla Giunta il conto di ormai 3 anni di pianificazione sanitaria che in sostanza non li ha coinvolti nelle scelte di programmazione che di fatto hanno subito come lavoratori".

Per Liguori "la testimonianza dei rappresentanti della intersindacale medici fa il paio con le difficoltà che ci vengono quotidianamente rappresentate da utenti e ammalati che subiscono liste di attesa legate anche alle difficoltà del personale sanitario, che pur essendo sotto organico sia negli ospedali che nei territori dà ogni giorno l'anima per curare e assistere".

E le dichiarazioni dei sindacati precedute da tanti No a evidenziare la loro esclusione nelle scelte prese da chi governa la sanità regionale suonano - conclude la nota dei Cittadini - "come una solenne bocciatura della sanità targata Fedriga&Riccardi".

Il Gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle chiede la convocazione della III Commissione per ascoltare l’assessore Riccardi e le principali rappresentanze sindacali sulla carenza di personale del Servizio sanitario regionale, in relazione ai piani di fabbisogno e considerati i documenti di programmazione, incluso il piano regionale di governo delle liste d’attesa.

“Il comunicato diramato ieri da numerosi sindacati conferma una situazione insostenibile per quanto riguarda la carenza di personale, citando ad esempio le 370 unità in meno in ASUFC rispetto al 2018 – sottolinea il consigliere regionale Andrea Ussai -. E denuncia ancora una volta la totale mancanza di confronto con i professionisti, dalla delibera che definisce le attività e le funzioni dei livelli assistenziali, al protocollo Regione – Università, fino all’elaborazione degli atti aziendali”.

“Riteniamo quindi necessaria un’audizione sulle tante questione ancora irrisolte, coinvolgendo la Commissione ed evitando il clima inquisitorio di altre riunioni del recente passato – conclude Ussai -. Le continue grida di dolore degli operatori della sanità non possono continuare a rimanere inascoltate”.

"Le molte risorse che, anche in assestamento, sono destinate alla salute richiedono risultati e dopo tre anni, continue lezioni dal banco della Giunta, rimbrotti e qualche ironia di troppo, non si vedono non solo i risultati, ma anche le prospettive di ripartenza, di maggior efficienza e efficacia appaiono assai lontane. È più che comprensibile se le organizzazioni sindacali, questa volta tutte le rappresentanze della dirigenza medica, segnalano ancora la mancata informazione, il mancato coinvolgimento, la mancata programmazione, la mancata predisposizione di procedure assuntive idonee ad affrontare sfide e progetto del Pnrr. La preoccupazione dei medici è pienamente condivisa dai cittadini utenti della sanità regionale". Lo afferma il componente della commissione Paritetica Stato-Fvg Salvatore Spitaleri, del Pd, commentando la nota dell'intersindacale della dirigenza medica regionale, che lamenta il mancato coinvolgimento da parte dell'assessore Riccardo Riccardi nell'assunzione di provvedimenti ed atti che riguardano la gestione della sanità.

"Per l'assessore Riccardi prima c'era la pandemia come scusa - indica Spitaleri - per ogni disattenzione, disorganizzazione e mancato coinvolgimento, ora semplicemente non si può disturbare il manovratore che tutto sa, tutto conosce, tutto gestisce, silenziando ogni dissenso".

"Come saranno gestite le progettualità che le risorse anche nazionali assegnano alla sanità pubblica nel Pnrr - chiede Spitaleri - se il servizio sanitario regionale non è messo n grado di operare? Forse, accadrà come per le liste d'attesa, la cui soluzione l'assessore Riccardi ha affidato volentieri al privato".