'Salute, non inseguiamo altri modelli perché il Fvg è un'eccellenza'

Un significativo riutilizzo dei fondi per il sociale non sfruttati dai Comuni in seguito alla pandemia, un intervento sulle misure legate alle mancate entrate che espongono il sistema delle case di riposo a concrete difficoltà di bilancio e un rafforzamento delle procedure di sequenziamento a seguito delle intensificazioni delle attività di tracciamento per l'identificazione delle varianti. Ma, anche e soprattutto, una manovra importante legata a un programma di copertura di costi per attività e premialità a beneficio del personale delle aziende sanitarie impegnate nel contrasto alla pandemia.

Queste alcune delle anticipazioni esposte dal vicegovernatore Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che, durante i lavori della III Commissione permanente, prima di soffermarsi sui dati legati all'articolo 8 del ddl 141, ha voluto evidenziare i contenuti "degli emendamenti che saranno portati all'attenzione della I Commissione integrata e che verranno discussi domani nel corso della seduta della Giunta a fronte delle ulteriori risorse disponibili nella manovra di bilancio".

La Commissione, presieduta da Ivo Moras (Lega), era chiamata a esaminare le parti di competenza dei documenti relativi al bilancio di metà anno della Regione (Assestamento, Rendiconto generale 2020 e Defr 2022), all'indirizzo dei quali è stato espresso un triplo parere favorevole con i soli voti della Maggioranza. Come già preannunciato, infatti, gli esponenti delle Opposizioni non hanno partecipato all'espressione di voto, confermando tale posizione fino alla riunione della I Commissione integrata.

L'illustrazione dei contenuti specifici dei documenti finanziari è stata aperta in modalità telematica dall'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che in merito al ddl 140 ha evidenziato come "il rendiconto generale è molto importante, perché emerge il dato dell'avanzo di amministrazione. In un quadro incerto, abbiamo comunque approvato l'assestamento 2020 con la dotazione finanziaria di 40 milioni di euro; poi lo scenario è migliorato e ha permesso di adottare nell'assestamentino autunnale alcune misure agevolative. L'esercizio - ha concluso Zilli - porta a un avanzo disponibile pari a 362.319.690 euro".

Riccardi, in merito alle variazioni apportate alla tabella H sull'assestamento di bilancio 2021-23, ha ricordato i 60mila euro per i progetti legati ai bandi per la nuova domiciliarità, i 250mila per scorrere completamente la graduatoria degli investimenti per la cooperazione sociale e i 700mila per consentire alle aziende di avere un fondo di rotazione per le attività progettuali, nonché i 45mila euro per il settore lattiero caseario e la prevenzione sanitaria sugli alimenti.

"Solo quando avremo completato la ricognizione sul semestre - ha precisato il vicegovernatore - saremo in grado di stabilire l'andamento della spesa delle aziende sanitarie per la quale, oltre ai 20 milioni di questa fase, sappiamo che transiteranno i 40 milioni del fondo Covid. Inoltre, stabiliremo anche dove allocare i 30 milioni per il pay-back del rimborso della spesa farmaceutica, verificando la copertura necessaria che darà oggetto di una nuova manovra di bilancio".

"Non inseguiamo alcun modello di organizzazione della sanità, casomai abbiamo l'ambizione che qualcun altro riprenda il nostro, che è forte e solido ed è guidato in via esclusiva dall'Istituzione pubblica. In questo contesto, nel quale gli accreditamenti con il privato sono al minimo rispetto alle altre Regioni, in via residuale rispetto ad altri interventi abbiamo previsto la possibilità di allargare gli accordi esterni per recuperare le liste d'attesa e le fughe oltre i confini del Friuli Venezia Giulia per prestazioni a media e bassa intensità", ha detto Riccardi.

"Non era più possibile rimanere indifferenti alle conseguenze legate al flusso di pazienti che scelgono di andare a curarsi fuori regione dal privato accreditato. Ciò, dal punto di vista finanziario, comporta decine di milioni di euro che escono dal Friuli Venezia Giulia".

"Ma quel che è peggio - ha continuato il vicegovernatore - è che quelle somme si pagano a pie' di lista al privato accreditato di altre regioni. Conseguentemente il nostro obiettivo non è quello di aumentare la spesa privata, ma il recupero di quella che già paghiamo per effetto della fuga. Era ora di invertire la rotta a beneficio di pazienti e professionisti del Friuli Venezia Giulia".

"Quindi - ha proseguito Riccardi - abbiamo stanziato 16 milioni di euro per il reclutamento di nuovi operatori sanitari e l'acquisto di prestazioni aggiuntive dal personale pubblico. A integrare questa azione è prevista la possibilità di ampliare il numero di accreditamenti con i privati, come per altro concordato con lo Stato durante il Governo in cui stavano i 5 Stelle che oggi tanto contestano le nostre misure".

Numerosi i quesiti avanziati dai consiglieri a Riccardi. A partire dal pentastellato Andrea Ussai (M5S), interessato ai costi complessivi del sistema per comprendere l'attuazione della riforma sanitaria, e da Walter Zalukar (Gruppo Misto), desideroso di ricevere la relazione annuale delle liste di attesa. Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) ha invece posto l'accento "sull'equità in salute, una delle sfide più difficili. È un anno straordinario in cui ci sono moltissime risorse disponibili ed è il caso di fare operazioni straordinarie".

"La sanità pubblica deve continuare a essere il fulcro dell'intero sistema e di conseguenza è necessario un investimento forte, a partire da questo Assestamento di bilancio, che garantisca non solo le sue prerogative, ma anche il rafforzamento della medicina territoriale e il recupero di tutte le prestazioni rimaste indietro a causa della crisi pandemica", affermano i consiglieri regionali Roberto Cosolini, Mariagrazia Santoro e Nicola Conficoni (Pd), intervenuti alla seduta della III Commissione per la presentazione dei documenti di bilancio di metà anno e in particolare il disegno di legge 141 di Assestamento per gli anni 2021-2023.

"Non si tratta di una disfida ideologica tra sanità pubblica e privata - aggiungono nella loro nota i tre esponenti dem -, ma del dovere di dare forza a un sistema per garantire il sacrosanto diritto alla salute e alle cure ai nostri cittadini".

"Se gli accordi con la sanità privata aiutano a recuperare prestazioni rimaste indietro a causa della pandemia - ha commentato Cosolini nel suo intervento -, evidentemente non ci troviamo di fronte a un problema. Il punto però è che sono rimaste indietro funzioni che devono rimanere prerogativa della sanità pubblica, si pensi agli interventi alle cataratte o alla chirurgia oncologica. In casi simili, così come nella sanità territoriale crediamo sia necessario un poderoso intervento finanziario, un investimento forte e strategico sulla sanità pubblica".

La consigliera Santoro ha sottolineato "le necessità di un piano straordinario per l'emergenza da liste d'attesa. Pensiamo all'istituzione di una taskforce che sia in grado di convogliare tutti i professionisti a disposizione, per sbloccare ciò che la pandemia ha bloccato per oltre un anno. Parallelamente, è necessario capire la situazione dei bilanci delle Aziende sanitarie territoriali per individuare le problematiche che maggiormente hanno colpito il sistema".

Infine, anche Conficoni ha rivendicato "il bisogno di conoscere in che modo si interverrà a sostegno delle singolo Aziende, richiamando l'esigenza di ridestinare a quella del Friuli Occidentale Asfo l'utile di 10 milioni di euro maturato nel 2020".

In apertura di seduta era stato anche eletto il nuovo vicepresidente della Commissione, deputato a prendere il posto di Alessandro Basso (Fdi). La carica sarà ricoperta dal collega e capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Giacomelli, che ha voluto sottolineare "una scelta legata unicamente alla riorganizzazione dei componenti del nostro Gruppo nell'ambito delle varie Commissioni".