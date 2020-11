'San Daniele, risonanza magnetica decisa nel 2013'

“L’arrivo della risonanza magnetica è un'ottima notizia per l'Ospedale di San Daniele e per tutto il territorio collinare. Onore di verità vuole si ricordi che l'investimento e l'autorizzazione alla installazione si devono alla passata amministrazione regionale e all'ex direttore generale Benetollo che molto si era speso per centrare questo risultato. Negli ultimi due anni ci sono stati molti ritardi per le operazioni tecniche di installazione, ma siamo molto contenti che l'iter vada a compimento”. Lo afferma il capogruppo della lista “S. Daniele bene comune” nel Consiglio comunale del capoluogo del Friuli Collinare.

L’esponente civico ricorda “il ruolo che ebbero nel 2013 l'allora presidente della Comunità collinare Lorenzo Cozianin e l'allora sindaco Paolo Menis. Il loro intervento fu fondamentale per ottenere l'autorizzazione alla installazione da parte della amministrazione Serracchiani. Un plauso va poi a Giambattista Turridano e a Gabriele Contardo che, come presidente e vicepresidente della Comunità collinare dialogarono con Benetollo per ottenere il via libera all'investimento”.

“L'apparecchiatura consentirà di incrementare i servizi per i pazienti del territorio, ma – aggiunge Spitaleri - chiediamo che ci siano adeguati investimenti in personale affinché la risonanza funzioni a pieno regime. La Comunità collinare si impegnò a sostenere i lavori per la creazione di nuovi parcheggi per l'Ospedale: si tratta di un impegno – conclude - che deve essere ora onorato".