'Sanità, basta demonizzare il privato accreditato'

"Basta contrapposizione tra sanità pubblica e privata: il sistema si regge sulla sinergia e la collaborazione, non certo rifiutando a priori per pregiudizio ideologico il contributo che il privato accreditato può offrire. Chi continua a vedere quest’ultimo come una minaccia alla sanità pubblica mistifica la realtà e reca un danno ai cittadini e ai lavoratori del settore. Ai primi poco importa chi effettua la prestazione: quel che preme loro è che sia garantita in tempi ragionevoli e il più vicino possibile alla residenza. Senza considerare che il turismo sanitario rappresenta un costo per le casse pubbliche, e quindi per i cittadini stessi, spesso superiore al costo della stessa prestazione nel privato accreditato. Settore, quest’ultimo, che dà lavoro, investe in risorse umane e materiali per restare competitivo sul mercato e garantisce un numero esatto di prestazioni al solo costo della tariffa, senza altri oneri per la collettività. Sbarrargli la strada significa indebolire il sistema e perdere posti di lavoro difficilmente riassorbibili per intero dal pubblico". Lo scrive in una nota Roberto Novelli, deputato di Forza Italia e componente della commissione Affari sociali della Camera.

"L’emergenza sanitaria in corso ha messo a nudo criticità e fragilità dei sistemi sanitari, soprattutto per quanto riguarda i servizi offerti territorialmente e la gestione delle liste d’attesa per esami specialistici e chirurgia d’elezione. Una debolezza che va affrontata con tutte le armi di cui disponiamo: preservando la centralità della sanità pubblica, affiancandole strutture private che, nel rispetto dei criteri imposti dalle regioni, siano in grado di incrementare le prestazioni offerte complessivamente. Un servizio sanitario efficiente, questo chiedono i cittadini. Tutto il resto è polemica stantia e di retroguardia", conclude Novelli.