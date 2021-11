'Sanità, Cividale e Valli tradite da Fedriga'

"Prima le promesse su Cividale e le Valli tradite dalla riforma sanitaria del centrodestra, poi i servizi ulteriormente soffocati da un'emergenza per la quale non si vede una risposta che garantisca anche le cure extra covid. La Giunta Fedriga sta trascurando da tempo intere fette di territorio, facendo mancare un adeguato livello di servizi soprattutto nelle zone più svantaggiate". Lo afferma la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd) che oggi ha preso parte al flash mob a Cividale del Friuli, per chiedere la riapertura dei servizi sanitari ai cittadini.

"Più di altri territori, sul fronte sanitario Cividale e tutti i Comuni delle Valli hanno subito un depotenziamento che ha creato delle difficoltà soprattutto nella dura fase pandemica" afferma Santoro sottolineando come "è del tutto impensabile che chi vive nelle Valli debba spostarsi fino a Udine anche per ricevere cure minori, soprattutto se pensiamo alla situazione attuale di recrudescenza del virus. Evitare lunghi spostamenti e sovraccarico di grandi strutture dovrebbe essere un obiettivo da garantire per un sistema sanitario pubblico efficiente. Invece continuiamo a registrare un depotenziamento e conseguente impoverimento della rete di servizi della salute pubblica".