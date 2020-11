'Sanità, premi a tutti gli operatori impegnati nell'emergenza'

"Finalmente, dopo mesi, le varie Aziende sanitarie hanno chiuso gli accordi con i sindacati per ottenere il premio Covid. Purtroppo, però, in alcuni casi non sono stati riconosciuti i bonus ad alcune categorie di lavoratori impegnate nell'emergenza". Lo sottolineano in una nota i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo e Andrea Ussai, ricordando anche di aver presentato "un emendamento per ampliare le risorse stanziate per il premio Covid agli operatori sanitari, puntando ad aumentare i 2 milioni che la Regione Fvg ha aggiunto ai 9 milioni assegnati al Friuli Venezia Giulia dallo Stato. L'assessore Riccardo Riccardi e la Maggioranza di centrodestra, però, hanno bocciato quell'emendamento".

"Come denunciato dai sindacati, ora ci troviamo per esempio - aggiungono gli esponenti pentastellati - con l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) che ha deciso di destinare il premio solo ai lavoratori impegnati in prima linea (terapie intensive e sub intensive), escludendo amministrativi, tecnici e altre tipologie di personale. Tutti, a loro volta, importanti per arginare la prima ondata di Covid-19. Auspichiamo quindi che ottengano il premio in una fase successiva, attraverso le cosiddette Risorse aggiuntive regionali (Rar)".

"Chi rientra nella premialità Covid - spiegano ancora Dal Zovo e Ussai - avrà il bonus liquidato probabilmente già in novembre, mentre il restante personale dovrà attendere. Il nostro obiettivo, attraverso l'emendamento bocciato dalla Maggioranza, era proprio quello di ampliare i fondi messi a disposizione dalla Regione Fvg in aggiunta alle risorse statali".

"Inoltre, volevamo evitare queste disparità - conclude la nota - e non attingere dalle Rar, invariate rispetto agli anni scorsi e fondamentali per altri scopi, come l'abbattimento delle liste d'attesa. Ci auguriamo che al più presto vengano trovate nuove soluzioni e che sia riconosciuto l'impegno anche degli altri operatori".