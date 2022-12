'Sanità, un iceberg pronto a franarci addosso'

"Un grido di dolore si sta levando da tutto il comparto sanitario regionale, che chiede soluzioni in tempi rapidi". Lo afferma il presidente dell'Ordine dei medici di Udine, Gian Luigi Tiberio, per il quale i problemi della Sanità friulana non riguardano solamente le emergenze.

"Non si riescono a coprire tutti i turni di guardia medica - dice Tiberio - e negli stessi ospedali manca personale in tutti i reparti, non solo al pronto soccorso. Tanti medici e infermieri sono in fuga a causa dei ritmi incessanti e di una burocrazia sempre più soffocante". E poi c'è la questione della retribuzione. "Molti scappano da qui - continua Tiberio - attirati da altre regioni o dall'estero dove gli stipendi sono più alti".

Per quanto riguarda la copertura dei turni con i medici a gettone, il presidente dell'Ordine parla di scelta di ripiego. "Il rischio - dice - è di reclutare personale che porta a un livellamento al basso, anche della qualità del servizio". Proprio in questi giorni, i Nas hanno riscontrato 165 irregolarità in tutta Italia, riguardanti soprattutto personale medico e infermieristico fornito da società esterne.

E poi c'è la questione dei medici di medicina generale e dei pediatri. "E' mancata la programmazione - spiega Tiberio - e ora non si riescono a coprire le zone carenti, nemmeno con la deroga al massimale di assistiti. Ma si tratta - continua - della punta di un iceberg che ci franerà addosso nei prossimi 5-10 anni". Basti pensare che per il 2030 ci sono 470 pensionamenti in vista, più della metà dei medici di medicina generale oggi in servizio.

"Si è cercato di sopperire - conclude Tiberio - con più posti in specializzazione, ma pochi giovani la scelgono. La borsa di studio è di 900 euro, la metà rispetto a quella offerta per le altre specializzazioni, che offrono anche più prospettive di carriera".