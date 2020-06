'Sanitari, dopo i grazie si passi ai fatti'

"Trascorsi i giorni difficili della pandemia è ora che dalle parole si passi ai fatti. Altre Regioni come Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Umbria hanno già erogato il giusto riconoscimento economico agli operatori sanitari, il Fvg acceleri i tempi e dai grazie proceda con l'erogazione dei premi dovuti ai dipendenti della sanità regionale senza attingere da fondi già stanziati, per altro, sempre per il personale". A chiederlo è la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro che con un'interrogazione ha chiesto alla giunta quando “Quando verrà erogato il premio ai dipendenti della Sanità regionale impegnati nell'emergenza Covid-19”.

"Va ricordato che il Fvg ha già ricevuto dallo Stato 30 milioni per la sanità a cui vanno aggiunte quelle stanziate con il decreto Rilancio; gli oltre cinquemila operatori interessati, molti dei quali si sono ammalati, hanno lavorato in condizioni difficili e sono stati esposti a forti rischi. I complimenti al loro encomiabile operato, che ha permesso di arrivare ai risultati odierni, sono sacrosanti e d'obbligo, ma solo una settimana fa le segreterie regionali di Fp Cisl, Fp Cgil e Uil Fp hanno inviato per la seconda volta un sollecito alla Giunta proponendo un'ipotesi di accordo. È tempo quindi di accelerare il giusto e dovuto riconoscimento economico con fondi ah hoc, utilizzando anche nuove risorse regionali".