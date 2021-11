'Se aumentano ancora i ricoveri Covid saremo costretti a ridurre le altre prestazioni'

L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha fatto il punto dei contagi e dei ricoveri Covid e della situazione delle altre prestazioni, che rischiano di essere sospese nel caso in cui i ricoveri dovessero aumentare.

A introdurre la conferenza stampa, che ha dato spazio alla voce dei vari primari, il direttore AsuFc Denis Caporale. “La battaglia contro il virus si vince solo vaccinandosi”, ha detto riferendosi alle manifestazioni no Green Pass. “I cori ‘la gente come noi non molla mai…’ lasciamoli agli stadi. Noi possiamo continuare l’attività ordinaria solo se la pandemia resta all’interno di determinati numeri, altrimenti saremo costretti a comprimere i servizi e questo andrà a scapito della salute di altri cittadini”.

Anche in AsuFc si sono registrati contagi in seguito ai cortei ‘no Pass’. “Il Dipartimento di prevenzione sta facendo un lavoro immane di contact tracing”, ha precisato Caporale, evidenziando come ci sia un problema di reticenza a raccontare i propri contatti stretti. “Ai cittadini, quindi, chiediamo di essere sinceri, perché solo così si possono tracciare i contagi. Questo è un lavoro che si riesce a fare entro un certo numero di casi, poi diventa complicatissimo. Al momento, il Dipartimento gestisce circa un centinaio di casi al giorno”.

Spazio poi ai numeri, elaborati dall’1 settembre al 6 novembre, che vedono complessivamente 140 ricoveri e 36 pazienti in terapia intensiva. Un dato ben diverso rispetto allo stesso periodo del 2020 e questo è indiscutibilmente un risultato legato alle vaccinazioni".

In merito alle manifestazioni no Green Pass, sono 12 i casi direttamente collegati ai cortei (otto in seguito agli eventi di Trieste e quattro a Udine), uno dei quali ricoverato; sono 12, invece, i casi secondari.

“Un ringraziamento va poi al personale che ha iniziato le somministrazioni della terza dose, anche a domicilio e nelle case di riposo”, ha detto ancora Caporale.

“Tra i ricoveri Covid vaccinati”, è stato poi precisato, “ci sono molte persone che sono asintomatiche, ovvero che sono state ricoverate per altre patologie e si è scoperto al momento dell'ingresso in ospedale la loro positività. In terapia intensiva su 67 pazienti, sono 45 i non vaccinati", ha precisato il dottor Luca Lattuada Direzione Medica di Presidio Udine.

"Nel reparto di malattie infettive su 137 pazienti, 41 sono vaccinati. Tra le persone vaccinate – ha detto il dottor Carlo Tascini - vediamo patologie Covid solo in persone molto fragili o Over 80. Il vaccino? E’ uno strumento perfettibile, ma è l’unico che abbiamo e sta funzionando", ha ribadito Tascini, confrontando il vaccino Covid con quello contro la poliomelite che, pur non bloccando l'infezione, ha di fatto fermato la patologia.

Il dottor Vincenzo Patruno (direttore di Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria) ha sottolineato la forte preoccupazione del personale sanitario: “Sono terrorizzato dai numeri, perché i colleghi non ce la fanno più all’idea di vedere ancora morti. E i non vaccinati muoiono”, ha ribadito con forza.

Il dottor Flavio Bassi, direttore di Anestesia e Rianimazione 2, ha evidenziato come “I pazienti vaccinati, anche anziani, stanno reagendo bene alle terapie. E abbiamo la soddisfazione di aver estubato diverse persone, anche ottantenni, e di aver visto il loro sorriso”.

“Non possiamo dire che se siamo vaccinati possiamo fare quello che vogliamo. Dobbiamo continuare a proteggerci, specie in questo periodo”, ha poi concluso il dottor Bassi, facendo un confronto con l'attraversamento della strada.

Dopo gli interventi dei medici, il vicepresidente Riccardo Riccardi ha tirato le somme, partendo da un ringraziamento al personale sanitario, in prima linea dall'inizio della pandemia. Riccardi ha poi illustrato i dati di oggi: i nuovi casi sono 438, 311 dei quali a Trieste.