'Serve equilibrio tra Covid e altre patologie'

"Determinare un equilibrio fra il governo dell'epidemia e delle altre patologie che continuano a esserci e sono condizionate da tempistiche allungate ma necessarie per attuare le precauzione volte al contenimento del virus. Dobbiamo dare un'accelerazione alla risposta sanitaria nella cosiddetta 'fase ordinaria' in un contesto più complesso: uno sforzo e un impegno da garantire". E' questa la priorità evidenziata oggi dal vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nell'auditorium dell'ospedale San Polo di Monfalcone, nel corso della cerimonia di ringraziamento per la piattaforma per videointubazione donata dalla Bcc Staranzano e dall'Associazione dinAmici.

"Il sistema ha investito molte energie affrontando il momento più acuto e, in questa fase di rialzo del contagio, è ancora pronto a governare l'emergenza, ma questa convivenza con il virus deve essere equilibrata - ha specificato Riccardi -. Oggi la gestione del fenomeno contagio, forti della passata esperienza, è molto più conosciuta dai professionisti; è necessario quindi, continuando a governare la pandemia, orientare la nostra organizzazione sanitaria a trovare le migliori soluzioni per rispondere alle altre esigenze sanitarie".

Nel corso della cerimonia Riccardi ha poi ricordato alcuni temi centrali della gestione della pandemia, dai test rapidi, validati dal Governo centrale, per i quali la Regione ha concluso una gara assieme al Veneto per ottenerne una rilevante fornitura "che ci consentirebbe di effettuare le operazioni di tracciamento in modo meno invasivo e più rapido" e sul ruolo dei medici di base "diventano determinati - ha detto Riccardi - per allungare la catena ed arrivare il più vicino possibile ai cittadini".

Sulle scuole, il vicegovernatore ha invece comunicato il lavoro di perfezionamento a breve sul protocollo che "consentirà di codificare i percorsi - ha indicato - e alleggerire l'obbligatorietà di fare il tampone in presenza di un blando raffreddore".