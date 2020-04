'Serve uno studio epidemiologico regionale Covid-19'

"Per l'avvio della "Fase 2" è necessario avere basi solide su cui poggiare le politiche di intervento per una vera ripartenza del sistema. Per questo è necessario uno studio epidemiologico, da affidare al sistema di ricerca regionale, che ci faccia comprendere a fondo l'impatto dei covid-19 in Fvg e agire di conseguenza". A dirlo, in una nota, è la consigliera regionale del Pd Chiara Da Giau, firmataria di un interrogazione per fare chiarezza sulle risorse messe in campo dalla Regione Fvg per uno "Studio epidemiologico regionale Covid-19".

"Vista la situazione in miglioramento - sottolinea la consigliera dem - sembra sempre più evidente che la Fase 2 e quelle successive potranno svolgersi in sicurezza se si metteranno in campo misure preventive efficaci e se si faranno scelte fondate su basi assolutamente certe. Dei semplici indicatori di risultato, calcolati sui soli censimenti di contagiati sintomatici, sottoposti a trattamenti intensivi, deceduti, non sono sufficienti a questo scopo perché non ricavati da campionamento statisticamente significativo".

Secondo Da Giau, "è necessario affidare ai servizi competenti all'interno di Regione, Università e Istituti di ricerca del Fvg, il compito di una ricerca epidemiologica descrittiva, analitica, clinica, basata su un campione statistico significativo, per comprendere il reale impatto dell'infezione Covid-19 sul nostro territorio e avere chiare indicazioni su cui fondare la definizione delle politiche di tamponi e test sierologici, prassi e protocolli sanitari, modalità di riavvio delle attività produttive e sociali".