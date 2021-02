'Sì alla lotta al contro cancro, no a criminalizzare il Made in Italy'

“Istituzioni nazionali e Ue devono unire gli sforzi nella battaglia contro il cancro. È una sfida epocale, che se da una parte non deve trovare divisioni politiche, dall’altra non può però criminalizzare il ‘Made in Italy’ con nuove tasse, limiti o distorte informazioni al pubblico”. Lo scrive in una nota l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, che ha depositato un’interrogazione a difesa dei prodotti italiani di eccellenza come salumi e vino, chiedendo alla Commissione europea se “intenda condividere con gli operatori e i cittadini una base scientifica condivisa al fine di determinare le indicazioni quantitative necessarie alla definizione di consumo responsabile e non pericoloso per la salute”.

“Preoccupa, inoltre, la previsione di nuove tasse su zucchero e bevande. A uscirne penalizzate, infatti, sarebbero principalmente le filiere agroalimentari del Paese, già messe a dura prova nell’ultimo anno dall’emergenza pandemica. Ciò di cui i cittadini hanno estremo bisogno, invece – sottolinea l’esponente leghista – è la necessità di un’informazione più corretta e trasparente sulla qualità dei prodotti consumati, che sono tra l’altro alla base della Dieta Mediterranea e della lotta contro tante patologie tumorali”.

“L’Ue ascolti gli operatori, i territori e i suoi rappresentanti – conclude Lizzi – affinché le iniziative legislative possano essere migliorate e rese davvero efficaci e utili per tutelare la salute delle persone”.