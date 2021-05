'Sinergia tra pubblico e privato per ridurre le liste d'attesa'

“I sindacati dei pensionati hanno ragione a sostenere la necessità di un piano di azioni straordinario per ridurre le liste d’attesa rese ancora più lunghe dall’emergenza Covid. Ma questo piano, per poter essere realistico e sostenibile nel tempo anche in termini di costi per la collettività, deve prevedere il coinvolgimento tanto delle strutture pubbliche quanto dei privati accreditati, che sono parte del Servizio Sanitario a tutti gli effetti, attori dello stesso sistema". E’ quanto commenta Claudio Riccobon, presidente del Policlinico Città di Udine e di AssoSalute Fvg (che rappresenta tre strutture ospedaliere e diversi poliambulatori privati accreditati operanti in Regione) in merito alla richiesta avanzata da Cgil, Cisl e Uil alla Regione.

“Le liste d’attesa – spiega Riccobon – costituiscono l’unico motivo per cui l’annoso problema della fuga verso il Veneto, anziché attenuarsi come avrebbe dovuto, si sta acuendo di giorno in giorno, con costi e disagi aggiuntivi per i pazienti, o per meglio dire per coloro che possono permettersi trasferte che certo non sono a costo zero, in termini economici e organizzativi per l’utente e per la sua famiglia. Il tutto, senza che la Regione possa far altro se non pagare a piè di lista il lavoro svolto al di là dei propri confini".

"Ripristinare visite, esami e interventi chirurgici sul territorio, potenziando l’offerta in modo che il fabbisogno di salute venga soddisfatto in tempi ragionevoli, è l’unico modo per arginare questo problema e, soprattutto, per consentire a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia di curarsi senza costi aggiuntivi e senza alimentare questo triste turismo sanitario. Il tutto, peraltro, riportando in Regione servizi, occupazione e tributi".

"Il privato accreditato è in grado, e chiede, di poter dare il proprio contributo in tal senso, visto che eroga un servizio pubblico a tutti gli effetti, con costi certi, a fronte di un numero di prestazioni effettivo e controllabile fin dall’inizio, e senza che la collettività debba investire ulteriori risorse in strutture, personale e tecnologie. Al paziente, soprattutto alle fasce più deboli, serve che la visita, l’esame o l’intervento, vengano erogati nel proprio territorio dal Servizio Sanitario e con standard di qualità e sicurezza: la ragione sociale dell’erogatore, il fatto che sia pubblico o privato accreditato, non fa in tal senso la minima differenza", conclude Riccobon.