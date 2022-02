'Soluzioni per fronteggiare la carenza d'infermieri'

"Abbiamo chiesto all'Ordine delle professioni infermieristiche, che aveva espresso preoccupazione per il possibile reclutamento di personale straniero recepito dalla Regione a seguito di un provvedimento statale, di indicarci quali possono essere le misure alternative possibili da applicare per potenziare il numero dei professionisti del nostro sistema sanitario in forte difficoltà. Siamo pronti a metterle in campo in stretta sinergia con le Aziende regionali sia per far fronte alla pandemia ma anche in fase di pianificazione degli interventi che sono stati posticipati a causa del Covid-19 e che vanno certamente recuperati".

Lo afferma il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che oggi ha incontrato in modalità telematica i responsabili regionali dell'Ordine delle professioni infermieristiche.

"Queste eventuali nuove misure, che devono essere sostenibili da un punto di vista economico e attuabili subito, possono senz'altro - spiega Riccardi - precedere il recepimento, da parte nostra, della disposizione statale che prevede la possibilità di reclutare professionisti sanitari anche tra i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea".

"Ogni giorno registriamo un centinaio di sanitari contagiati e complessivamente sono centinaia i professionisti di fatto non operativi. Di fronte a una situazione di questo tipo - sottolinea il vicegovernatore - vanno trovate soluzioni rapide e utilizzati tutti gli strumenti a nostra disposizione".

"Siamo certi che anche in questa partita il contributo dell'Ordine delle professioni infermieristiche risulterà fondamentale per tutelare al meglio la salute dei nostri concittadini. Serve uno sforzo comune per superare quanto prima l'emergenza e per mantenere i livelli di cura che il Friuli Venezia Giulia - conclude Riccardi - ha dimostrato di saper garantire anche durante la pandemia".