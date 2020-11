'Sospendere le rette nelle case di riposo'

Si sospendano le rette per i familiari anziani ospiti nelle strutture sanitarie regionali. E’ quanto richiede la Cna regionale del Fvg alla Regione, in considerazione delle difficoltà economiche che molti artigiani stanno vivendo a causa dell’emergenza Covid, che si prevede aumenteranno ulteriormente con i mancati introiti nelle festività natalizie.

“Tra i tanti problemi che bisogna affrontare, sta ora emergendo il “caro-genitori” - afferma il presidente regionale CNna Nello Coppeto -. La categoria degli artigiani, tra le più colpite dalle nefaste conseguenze dell’epidemia, non riesce neanche a provvedere al sostentamento e pagamento della retta dei propri genitori, la cui pensione non basta a coprire il costo di una struttura per anziani”.

Sempre più a fatica, quindi, gli artigiani saldano le rette integrando con i risparmi del proprio lavoro (gli incassi nono sono sufficienti nemmeno per il sostentamento familiare) una situazione che sta diventando critica. “Le rette vanno sospese”, ribadisce Coppeto.