'Sostegno alle case di riposo con interventi sulle rette'

"I vaccini sono un punto fermo e imprescindibile per la lotta al Covid-19, inoltre le campagne avviate a tappeto sulle case di riposo sono una risposta necessaria a tutela delle fasce di popolazione più a rischio. Ma quello che è accaduto nel 2020 nelle residenze per anziani ha lasciato un segno profondo per i tanti decessi e per le stesse case di riposo, che stanno vivendo una forte sofferenza nei bilanci dovuta in particolare all'impossibilità di accogliere nuovi ospiti. Più volte abbiamo chiesto un intervento per evitare un aumento delle rette, affinché non si scarichi sulle famiglie il peso della crisi e si continui a garantire un servizio in molti casi fondamentale". A dirlo è il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, commentando in unanota la situazione delle case di riposo del Friuli Venezia Giulia.

"Nei giorni scorsi - ricorda Moretti - abbiamo presentato un'interrogazione, a firma dei colleghi Nicola Conficoni e Mariagrazia Santoro, proprio per chiedere alla Giunta di valutare la possibilità di destinare le necessarie risorse alle case di riposo per far fronte a minori entrate e maggiori costi derivati dall'emergenza sanitaria. Questo è solo l'ultimo atto, in termini temporali, con il quale abbiamo sottoposto il problema sollevato già nelle scorse settimane da diversi sindaci, oggi ribadito da Federsanità, relativo all'instabilità dei bilanci delle strutture".

"Lo scorso anno, a seguito di una nostra precisa richiesta, sono state stanziate ingenti risorse a favore delle residenze per anziani, che coprono però solo le maggiori spese legate al Coronavirus. Invece l'emendamento che abbiamo presentato nella legge di Stabilità, teso a concedere indennizzi e ristori nel 2021, è stato bocciato. Si trattava di un intervento - chiosa il capogruppo dei dem - pensato proprio per evitare aumenti delle rette a carico delle famiglie e riflessi negativi sui bilanci delle Rsa".