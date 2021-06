'Su AstraZeneca confusione degli organismi regolatori'

L'Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, approva la vaccinazione ‘mista’ per gli Under 60 che abbiano ricevuto una prima dose di AstraZeneca. Via libera, quindi, ai richiami con vaccini a mRna (quindi Pfizer o Moderna).

In Fvg, dove la somministrazione interessa circa 8.300 persone con meno di 60 anni, già sabato mattina era stata inviata alle Aziende sanitarie la disposizione di procedere con altro vaccino per il richiamo, dopo la circolare del Ministero della Salute che ha stoppato l’uso di Vaxzevria. In altre regioni, invece, le seconde dosi erano state sospese, in attesa di chiarimenti, generando ulteriore confusione nei cittadini.

"Non sono le Regioni ad andare in ordine sparso: su AstraZeneca credo ci sia stata molta confusione da parte degli organismi regolatori", ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervistato da Rai News 24. “Prima il vaccino era indicato per gli Under 55, poi per tutti e, infine, solo per gli Over 60. Mi preoccupa questa comunicazione convulsa, rischia di danneggiare la campagna vaccinale. E' importante che la comunità scientifica trovi una voce unanime, non è un dibattito su una rivista scientifica ma una comunicazione che si deve fare alla popolazione con la massima chiarezza e trasparenza", ha precisato ancora il governatore Fvg.

"Non c'è dubbio che sulla variante indiana è necessario avere le giuste attenzioni e precauzioni. I primi studi dalla Gran Bretagna dimostrano che i vaccini sono molto efficaci sulla riduzione delle ospedalizzazioni e, quindi, sull'aggravamento della malattia, fino quasi ad annullarla, con percentuali di efficacia che superano il 90%. Allo stesso tempo, però, è vero che i vaccini sono un po’ meno efficaci per quanto riguarda la possibilità di contagiare altre persone", conclude Fedriga.