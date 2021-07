'Sui vaccini non abbiamo bisogno di concorsi a premi'

"La campagna vaccinale deve essere portata avanti con criteri comuni: è necessario procedere con uniformità e non affidarsi a proposte bizzarre che riguardano singoli territori e che trasformano tale campagna di immunizzazione in una sorta di concorso a premi". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti, commentando la proposta della Giunta Fedriga di garantire a chi si vaccina a Tarvisio lo sconto su uno degli impianti di risalita gestiti da PromoTurismoFvg.

"È necessario massimizzare la copertura della popolazione, ma se a chi si vaccina a Tarvisio si offre uno sconto per gli impianti di risalita, secondo lo stesso principio in località balneari come Lignano e Grado si dovrebbero offrire agevolazioni simili. E continuando su questa linea, a chi riceve la dose in altri centri, dai quattro capoluoghi ad altri siti di interesse turistico o culturale della regione, si potrebbe promettere qualcosa. Crediamo sia necessario, al di là di proposte bizzarre, proprio per una gestione più coerente possibile, fare leva su aspetti comuni e legati a questioni di salute pubblica e personale, non su una sorta di riffa in cui se ti vaccini vinci qualcosa".