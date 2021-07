'Sulla sanità privata attacchi ideologici del Pd Fvg'

“Se un errore è stato fatto, non è quello di aver deciso oggi di ampliare la collaborazione tra sanità pubblica e privato accreditato, ma di non averlo fatto prima. Chi oggi mistifica la realtà parlando di attacco finale al sistema sanitario pubblico dimentica che il Friuli Venezia Giulia ha una percentuale di spesa sanitaria per assistenza privata accreditata tra le più basse d’Italia: 11,9%, quartultima in Italia. E persino regioni storicamente ‘rosse’ come l’Emilia- Romagna e la Toscana registrano percentuali che si avvicinano al 20%. Ma in questi casi si tratta di politiche illuminate, mentre se a portarle avanti è il centrodestra siamo di fronte alla fine del pubblico. Non c’è limite alla mancanza di pudore”. Così Roberto Novelli, deputato di Forza Italia e componente della commissione Affari sociali della Camera replicando alle accuse mosse da esponenti del Partito democratico del FVG contro la decisione della giunta regionale di rafforzare la sinergia con il privato accreditato per smaltire gli arretrati generati dalla pandemia.

“C’è chi, come la Toscana, pensa di ridurre le liste d’attesa riducendo i tempi delle visite a 20 minuti. Liste d’attesa talmente lunghe da spingere sempre più cittadini a gettare le prescrizioni nel cestino e ricorrere al privato. E c’è chi, mettendo al centro il cittadino punta all’efficienza, senza farsi guidare da pregiudizi ideologici. Il privato accreditato non è una presenza diabolica, ma un alleato prezioso, composto da donne e uomini di comprovata qualità, dell’imprescindibile sistema sanitario pubblico. Sanità pubblica che dovrà e potrà beneficiare delle risorse provenienti dal PNRR. Ai cittadini poco importa chi effettua la prestazione: quel che preme loro è che sia garantita in tempi ragionevoli e il più vicino possibile alla residenza. Senza considerare che il turismo sanitario rappresenta un costo per le casse pubbliche, e quindi per i cittadini stessi, spesso superiore al costo della stessa prestazione nel privato accreditato. Tutto il resto è un approccio post comunista che all’interesse dei cittadini mette davanti l’approccio ideologico”, conclude Novelli.

"Cosa rimarrà della sanità pubblica in Friuli Venezia Giulia?". Lo chiede, in una nota, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Ussai, dopo l'approvazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa e l'Accordo triennale con le associazioni dei privati accreditati.

"Un anno fa chiedevamo alla Giunta, attraverso un'interrogazione, se ci fosse l'intenzione di eliminare le discriminazioni della sanità pubblica rispetto alle strutture private, ora abbiamo una risposta piuttosto chiara da parte dell'amministrazione regionale", incalza Ussai.

"Interi reparti rischiano la chiusura perché mancano specialisti, sempre più attratti dal privato, e l'assessore Riccardi, invece di incentivare il pubblico, continua a foraggiare la sanità privata - continua il consigliere M5S -. Nel frattempo i professionisti del pubblico in Friuli Venezia Giulia sono i peggio pagati in Italia".

"Durante la fase più acuta dell'emergenza Covid, il privato ha potuto erogare prestazioni che il pubblico non era in grado di offrire - conclude Ussai -. Adesso sarebbe il momento di investire sulla sanità pubblica, ma il disegno di Riccardi e della Giunta di centrodestra per favorire il settore privato e copiare il modello lombardo era chiaro fin da subito, e ora si concretizza".

"La decisione della Giunta regionale di assegnare ulteriori ingenti fondi alla sanità privata, per risolvere alcune criticità della sanità pubblica è una chiara e grave indicazione che l'assessore Riccardi non vuole sostenere la sanità pubblica", attacca il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra Fvg. "Ma ancora più grave è motivare la decisione con le difficoltà provocate dalla pandemia. Ma come è possibile che non ci sia ancora resi conto che l'altissimo numero di morti in Italia e anche in questa regione è stato provocato dalla scarsa efficacia dei sistemi di prevenzione e di prossimità territoriale? Ovvero dal non considerare la salute come un bene comune? Di questi temi il privato non si è mai occupato. Inoltre va sfatato il mito che il privato, il cui unico scopo è l'utile finanziario, sia più economico del pubblico il cui scopo è invece la difesa del bene pubblico che è la salute! È bene che lo si dica con chiarezza fatti tutti i conti".