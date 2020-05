'Tamponi a tutti nelle case riposo'

"I nuovi casi di positività al Covid-19, emersi tra il personale asintomatico di alcune case di riposo del Pordenonese, confermano la necessità di eseguire i tamponi su larga scala soprattutto nel territorio dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale (Asfo) dove, come evidenzia la scansione temporale, la campagna è partita in ritardo". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Pd e componente della III Commissione Salute, Nicola Conficoni, commentando la notizia relativa alla positività di sei operatori delle cdr di Spilimbergo, Sacile e Cavasso.

"Per evitare la diffusione del contagio - aggiunge il rappresentante dem - diventa urgente eseguire i test sugli ospiti delle strutture ma anche su tutti coloro che operano al loro interno come addetti alle pulizie, alla ristorazione e alla sanificazione".

"Un paio di settimane fa, il presidente dell'Asp Daniele Moro di Morsano al Tagliamento aveva denunciato che, in alcune strutture residenziali per anziani della Destra Tagliamento, solo il personale sanitario o sociosanitario era stato coinvolto. Che il suo appello sia stato ignorato - ricorda Conficoni - richiama il numero inadeguato di tamponi effettuati sul territorio in questione: non solo nelle case di riposo ma anche nelle strutture ospedaliere e sulla popolazione residente".

"Per questo motivo - conclude il consigliere del Pd - ho recentemente rivolto un'interrogazione all'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, per chiedere se esiste la volontà di aumentare il numero dei tamponi effettuati nel territorio dell'Asfo. Siamo in attesa di risposta, così come attendiamo di sapere quando ripartiranno i servizi sospesi o riorganizzati in seguito all'emergenza, ma anche se verrà attuato un piano di recupero delle prestazioni interrotte".