'Tamponi gratis per chi non si può vaccinare'

“Bisogna spingere sempre di più su vaccini e utilizzo fluido del green pass, ma occorre anche andare incontro alle esigenze delle persone che sono impossibilitate a ricevere il vaccino, per età, particolari condizioni sanitarie o patologie pregresse. La Regione si assuma l’onere di fornire tamponi gratuiti a questi cittadini, consentendo loro di accedere in sicurezza a mobilità e socialità”. Lo chiede il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), annunciando la presentazione di un documento in Consiglio regionale da discutere alla ripresa dei lavori.

“Auspicando che il numero dei nostri concittadini senza vaccino diminuisca sempre di più – spiega Conficoni – rimarrà soprattutto alla ripresa della scuola una fascia che avrà bisogno di tamponi e così potremmo arginare ancora più efficacemente la pandemia. Non inventiamo nulla di nuovo o di insostenibile, dal momento che questa stessa proposta ha ottenuto l’approvazione unanime del Consiglio regionale della Liguria”.