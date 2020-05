'Tempi certi per la fase due dell'ospedale di Gorizia'

“Chiediamo al vicepresidente Riccardi di attivarsi e dare tempi certi affinché ripartano i servizi ancora chiusi”. Lo dichiara la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Ilaria Dal Zovo, intervenendo sulla ripresa della normale attività all'ospedale di Gorizia. “L'assessore Riccardi aveva assicurato che, dopo l'emergenza Covid-19, l'ospedale di Gorizia avrebbe riottenuto tutte le attività precedenti. La domanda che gli poniamo è: in quanto tempo?” incalza Dal Zovo.

“Riceviamo segnalazioni preoccupate dagli operatori sanitari dell'ospedale di Gorizia sul fatto che non tutto ha ripreso a funzionare. Il reparto di cardiologia era già pronto martedì, ma a tutt'oggi risulta non utilizzato e gli operatori sono stati posti in ferie. L'unità coronarica, quindi, potrebbe entrare in azione per cittadini bisognosi, ma è tutto chiuso. L'unica indicazione – conclude l'esponente M5S – è di attendere nuove disposizioni: chiediamo invece ai vertici dell'azienda e all'assessore Riccardi di riaprire il reparto o dare tempi certi ai sanitari”.