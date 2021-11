'Tempi di attesa troppo lunghi per i vaccini a Pordenone'

"Mentre il ministero della Salute accelera la campagna vaccinale, nel Friuli Occidentale i tempi di attesa per la somministrazione continuano a essere più lunghi rispetto alle altre realtà della regione. L'Asfo intervenga per ridurli anche rivalutando la decisione di non aprire ulteriori hub". Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), componente della commissione Salute, commentando l'andamento delle vaccinazioni nel territorio di competenza dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale.

"L'impennata dei contagi e la zona gialla alle porte preoccupa cittadini, imprese e operatori sanitari. Per contenere il virus, il ministro Speranza ha anticipato la prenotazione della terza dose agli over 40 dai sei mesi iniziali a cinque mesi dopo la seconda dose. Nella Destra Tagliamento, però, il sistema sanitario è sotto pressione e, come dimostra la fuga di cittadini verso Udine, non è in grado di soddisfare tempestivamente le esigenze. Gli appuntamenti per la somministrazione del vaccino, infatti, vengono fissati parecchi giorni dopo rispetto agli altri territori del Fvg. La sfida che abbiamo davanti è di vitale importanza e il ritardo dell’Asfo va colmato quanto prima. Il mancato rinnovo del contratto ad alcuni medici vaccinatori ha certamente contribuito alle code di persone in attesa nella Cittadella della salute di Pordenone. Se il terzo piano della struttura messo a disposizione del Comune non fosse sufficiente e per accelerare servissero non solo maggiori risorse umane ma anche ulteriori spazi, non bisogna risparmiare e maturare utili come si è fatto in altre occasioni». Infine, ricorda Conficoni come «anche il presidente uscente di Confcommercio Pordenone, Alberto Marchiori ha recentemente denunciato un indebolimento della sanità pordenonese. È ora che il centrodestra smetta la propaganda e si rimbocchi le maniche".