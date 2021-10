'Terza dose, le Regioni sono pronte'

"Le Regioni sono assolutamente pronte a organizzare la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid” ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ospite questa mattina a Rainews 24.

"Tutta la parte organizzativa, dagli hub al personale, alle agende vaccinali - ha aggiunto Fedriga - è stata promossa dalle Regioni con un grande sforzo. Noi siamo disponibili a organizzare anche la terza dose. Se la parte scientifica dirà che è utile farla anche per fasce più ampie di età, noi ci siamo. Penso, anzi, sia utile procedere in questa direzione, seguendo le indicazioni ufficiali e scientifiche per tutelare la salute dei cittadini e l'economia del Paese".

In merito al fenomeno no Green Pass, che ha visto in Trieste una delle sue ‘capitali’ a livello nazionale, “serve un dialogo basato sulla razionalità”, spiega Fedriga. “Nessun vaccino protegge al cento per cento, ma noi dobbiamo mettere in campo politiche per ridurre il più possibile il rischio. Dobbiamo raccontare la verità e smentire le fake news che circolano sui social network. C’è una frangia ‘no vax’ convinta con cui è difficilissimo dialogare, ma dobbiamo impedire che si possano radicalizzare i cittadini che sono solo spaventati. Dobbiamo dire chiaramente che il Green pass non serve per controllare le persone, spiegando e accompagnando”.

“Le Istituzioni non devono aver ragione, ma raggiungere l’obiettivo, ovvero proteggere più persone possibile e tornare quanto prima alla normalità. Come gli altri presidenti, ho visto ospedali pieni e screening oncologici rimandati, mi sono assunto la responsabilità di chiusure e riaperture, pur nei limiti e con errori che sicuramente abbiamo fatto. La nostra libertà era molto più ristretta lo scorso anno, quando non si poteva andare al lavoro o aprire la propria attività. Con il vaccino, quindi, abbiamo conquistato decisamente qualche libertà in più”.

“Ho molta fiducia nel presidente del Consiglio”, ha poi detto Fedriga. “Certo, su molti temi, come pensioni o reddito di cittadinanza, ci sono sensibilità diverse perché la maggioranza è molto eterogenea. Draghi ha un compito difficile, ma ha le capacità e l’autorevolezza per portarlo avanti al meglio. Sulla riforma delle pensioni, ad esempio, io sono positivo: serve un intervento per bloccare il ritorno tout court alla Fornero e mi pare ci sia un buon clima… Dobbiamo guardare anche a questo provvedimento con buon senso, per dare risposte ai cittadini”.