'Troppe fake news sanitarie, il parlamento intervenga'

Multe per chi diffonde in rete informazioni sanitarie destituite di fondamento scientifico, sanzioni per le piattaforme internet e social network che non vigilano attivamente sui contenuti pubblicati dagli utenti, eliminando in tempi rapidi i post antiscientifici e una struttura di nomina parlamentare chiamata a vagliare la veridicità dei contenuti. E' il contenuto di una proposta di legge presentata dal deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

"Da una rapida ricognizione effettuata stamani sui social network sono incappato in numerose pagine di no-vax con decine di migliaia di iscritti, sopravvissute al primo intervento dei gestori delle piattaforme. Un fenomeno, quello della disinformazione scientifica, emerso con prepotenza nel 2017 con il decreto Lorenzin e ancora ben presente in questa difficile fase. Indispensabile arginare il fenomeno, da qui la mia proposta di legge che richiama alla responsabilità soprattutto i gestori delle piattaforme di informazione e dei social network: del resto stanotte sono stati bloccati i ‘cinguettii’ di Trump, perché non quelli dei no-vax?”, spiega il deputato.

“Neanche le istituzioni possono voltarsi dall’altra parte: per questa ragione potrebbe essere previsto un vaglio dei contenuti sospetti effettuato da un comitato di esperti nominati dal Parlamento, e non dal governo, d’intesa con le istituzioni sanitarie. Una struttura composta da scienziati, giornalisti e divulgatori scientifici, magari presieduto da un personaggio di grande credibilità e competenza, come ad esempio Alberto Angela”, conclude Novelli.