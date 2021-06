'Udine si attivi per l'infermiere di comunitò'

Andrea Zini, coordinatore di Italia Viva per la città di Udine e Consigliere di Quartiere per Godia Beivars, chiede che l’Amministrazione comunale si faccia promotrice presso l’Azienda sanitaria per l’istituzione del servizio dell’infermiere di comunità per assicurare una migliore assistenza sanitaria di prossimità. "Un servizio che, dal quartiere di Godia Beivars, potrebbe essere poi esteso a tutti i quartieri periferici della città, per supportare le persone non autosufficienti e gli anziani".

Zini, con il Consigliere comunale di Italia Viva Riccardo Rizza, chiede un incontro con l’Assessore alla Sanità Barillari "perché l’amministrazione comunale prenda in considerazione questa proposta peraltro prevista dal decreto rilancio, anche in via sperimentale, per rinforzare l’assistenza sanitaria sul territorio".