'Uniti contro un nemico invisibile'

Quando un nemico attacca una comunità possono succedere tante cose. Che la comunità si divida in preda al panico, come accade ai formicai stuzzicati da un bastone, o che si cementi ancora di più, che ognuno raddoppi le forze, che si organizzino idee ed energie in un piano di difesa e, poi, di contrattacco.

A Casa Serena, comunità di accoglienza per anziani di Pordenone, è successo questo. L’approccio al contagio da Covid-19 è stato votato alla resilienza: la capacità di sopportare, di dosare pazienza e attenzioni, cure e strategie, per riuscire ad affrontare la sfida. In questo racconto si narra ciò che è accaduto in quei giorni e che ancora succede e succederà, finché questo nemico invisibile farà parte delle nostre vite. È un diario di fatti ed emozioni che vedono al centro le persone e l’importanza delle loro più latenti risorse.

Il Covid Team di Casa Serena è nato per un adempimento burocratico, in prima battuta sottovalutato. Con l’ingresso del virus nella comunità ha svolto progressivamente le funzioni di cabina di regia, inspirando e catalizzando le migliori energie e risorse della comunità. Sviluppa il suo racconto al plurale e in anonimato, perché rappresenta la pluralità delle persone che vivono e lavorano al suo interno: è l’anziano in isolamento, l’operatrice delle pulizie, l’infermiere, l’OSS e tutti coloro che contribuiscono al benessere di questa comunità.

