'Vaccinare è proteggere', parte dal Friuli la campagna antinfluenzale

L’influenza è una malattia respiratoria contagiosa stagionale, che colpisce in maniera grave gli anziani, per i quali è frequentemente causa di complicanze gravi e ospedalizzazioni, con aggravio significativo dei costi a carico dei sistemi sanitari regionali e nazionale. E purtroppo l’influenza è anche causa di un numero molto elevato di decessi, che riguarda soprattutto pazienti anziani comorbidi. I dati nazionali di copertura vaccinale degli over65 nella stagione 2020-21, in cui la richiesta di dosi di vaccino da parte delle Regioni è stata eccezionalmente alta, restano comunque al di sotto della copertura minima ottimale del 75% indicata dall’OMS e dal Ministero della Salute, e risultano molto disomogenei a livello regionale, toccando un minimo di 41% nella Provincia autonoma di Bolzano.

Dal Teatro Adelaide Ristori di Cividale del Friuli giovedi 19 maggio alle 16 parte un confronto con l'obiettivo di mettere a confronto le Istituzioni regionali con esperti della sanità, clinici, farmacoeconomisti, medici di medicina generale, farmacisti e associazioni dei pazienti per migliorare l'attuale piano di vaccinazione antinfluenzale, garantendo una diffusione capillare e in piena sicurezza.

Nel primo di quattro appuntamenti macroregionali, che giovedì vedrà il coinvolgimento anche di Piemonte, Lombardia, Veneto, sarà presente il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga.

All’incontro, dopo il saluto del vicesindaco Roberto Novelli, parteciperanno i rappresentanti istituzionali delle altre regioni coinvolte: Sonia Brescacin, presidente della V Commissione politiche sociosanitarie del Veneto, Emanuele Monti, presidente della III Commissione Permanente "Sanità e Politiche Sociali" della Lombardia, Daniele Valle, vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte.

Alla tavola rotonda parteciperanno anche Stefania Maggi (professoressa del Cnr), Maurizio Marvisi (Fadoi Lombardia), Patrizio Armeni (docente della Bocconi), Sabrina Nardi (consigliere Salutequità), Fiorenza Corti (vicesegretario FIMMG), Simona Barbaglia (presidente di Respiriamo Insieme Onlus), Eugenio Leopardi (presidente Utifar).