'Vaccinare operatori Auser e categorie più a rischio'

"Auspichiamo che la riunione con Curcio e Figliuolo abbia affrontato le criticità territoriali, che dipendono certo dal numero di dosi vaccinali ma anche da una organizzazione e da un coinvolgimento di tutti gli operatori che sono fondamentali per un piano di vaccinazione efficiente, veloce e che non lasci nessuno indietro". È la dichiarazione del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, all'esito del tavolo, convocato e presieduto dal capo dipartimento Fabrizio Curcio, d'intesa con il commissario straordinario per l'emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo, con la partecipazione delle strutture regionali di Protezione civile e dei referenti sanitari locali.

Per il segretario dem "è spiacevole fare classifiche e sono comprensibili le attese di ognuno per il vaccino ma mai come ora servono scelte, per tutelare chi è più a rischio. Serve il coraggio di dire che non devono esserci dubbi fra chi è in smart working o impiegato in compiti amministrativi e chi ogni giorno è a contatto e a servizio delle persone. Che serva un’assoluta priorità per disabili, trapiantati e persone in condizioni di grave fragilità sanitaria - puntualizza - noi lo chiedevamo già da tempo".

"A questo proposito chiediamo a gran voce che si affronti subito il tema della vaccinazione degli operatori dell’Auser e di tante realtà di volontariato - aggiunge Shaurli - che stanno svolgendo a proprio rischio un sevizio fondamentale per anziani e persone fragili. Chiediamo si tenga subito in considerazione anche il lavoro, mai interrotto, di chi opera in negozi alimentari e supermercati che - conclude - hanno garantito con la loro presenza i beni indispensabili ai cittadini".