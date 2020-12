'Vaccinazione anti-Covid, chiarimenti su tempi e modalità'

"Chiediamo di essere informati con urgenza sui contenuti e sulle tempistiche del Piano vaccinale elaborato dall’AsuFc". È quanto scrive il segretario della Funzione pubblica Cgil di Udine Andrea Traunero in una lettera inviata oggi ai vertici dell’Azienda sanitaria.

"La nostra missiva – scrive ancora Traunero – si colloca in un contesto di forte difficoltà, determinato sia dall’emergenza Covid che dalle gravi carenze di organico aziendale da noi più volte denunciate, anche con pubbliche iniziative, nel corso degli ultimi anni".

Da qui la richiesta di informazioni sul modello organizzativo individuato sia per la prima fase del piano, destinata agli operatori della sanità e a lavoratori e utenti delle case di riposo, sia per la seconda, rivolta alla popolazione. Altri dati vengono richiesti inoltre riguardo alle modalità e ai tempi di vaccinazione degli operatori sociosanitari, alle dotazioni del personale coinvolto nel piano e alla sua formazione, ai centri di vaccinazione che verranno attivati per i diversi bacini territoriali dell’AsuFc.