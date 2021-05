'Vaccinazioni in tempi rapidi per superare l’emergenza'

"Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, lamenta la scarsa adesione alla campagna vaccinale da parte degli over 60 del Friuli Venezia Giulia. Comprendiamo e sottoscriviamo l'invito a vaccinarsi, ma bisogna anche considerare che c'è chi si è prenotato ad aprile e deve attendere giugno per la prima dose".

Lo sottolinea in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo. "Alcune categorie vengono correttamente vaccinate nel giro di 24 ore dalla prenotazione - rimarca l'esponente pentastellato -, mentre far aspettare anche due mesi ad altre persone rischia di essere un messaggio controproducente". "Somministrare le dosi in tempi rapidi a chi si è prenotato tempestivamente potrebbe essere una sorta di promozione per la campagna vaccinale - conclude Sergo - e dimostrerebbe a tutti che vaccinarsi prima possibile è il modo migliore per superare l'emergenza".