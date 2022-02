'Vaccinazioni pediatriche, uniformare il servizio'

Chiedono alla Giunta regionale di riferire sui percorsi di prenotazione delle vaccinazioni, i consiglieri regionali del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli. Lo fanno con un'interrogazione che nasce dalle numerose segnalazioni di cittadini dell'area afferente all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) che, "per la prenotazione di vaccinazioni relative in particolare alla fascia pediatrica - spiega Bidoli nella sua nota -, si trovano in grande difficoltà".

"A fronte di orari probabilmente sottostimati rispetto all'affluenza telefonica - aggiunge l'esponente del Patto -, devono ricorrere a più tentativi prima di poter parlare con un operatore. E tale difficoltà si riscontra anche qualora si debba chiedere lo spostamento di un appuntamento precedentemente fissato, con evidenti disagi per l'utenza e per gli stessi operatori sanitari nel momento in cui un eventuale appuntamento venga a decadere senza preavviso per impossibilità a prendere contatti con le strutture".

Bidoli evidenzia "le modalità disomogenee per la prenotazione delle vaccinazioni, sia per l'area pediatrica sia per quella adulta, tra le diverse Aziende sanitarie regionali. Crediamo sia doveroso uniformare i servizi e opportuno individuare le modalità per superare le criticità riscontrate, offrendo a tutta la cittadinanza regionale gli stessi strumenti per l'accesso alle prenotazioni vaccinali".

"La Giunta faccia sapere quanto prima quali soluzioni intende adottare nell'immediato per superare le criticità riscontrate in Asufc e se l'Azienda regionale di coordinamento per la salute sta valutando un processo di armonizzazione dei vari servizi offerti dalle Aziende sanitarie regionali", conclude il consigliere.