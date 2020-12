'Vaccine Day, come sono stati scelti i 265 volontari?'

"A scanso di equivoci: l’Associazione Anaao-Assomed, senza se e senza ma, è a favore delle vaccinazioni anti Covid", si legge in una nota della segreteria regionale. "Ma non possiamo tacere sulle discutibili modalità con cui la campagna vaccinale è stata iniziata in Friuli Venezia Giulia. Ieri pochi 'fortunati' sono stati convocati a Palmanova presso la sede della Protezione Civile regionale e a favore di telecamere e di giornalisti hanno ricevuto la prima dose del vaccino".

"Evidente la volontà di avere testimonial eccellenti per facilitare la adesione alla campagna di vaccinazione, ma l’Associazione dei Medici Dirigenti del Servizio Sanitario pubblico avrebbe senza dubbio scelto personale (medici, infermieri e operatori sanitari) esposti in prima linea nei reparti e nelle strutture a diretto contatto con i pazienti positivi al Covid. Non certo a chi è lontano da quei luoghi", si legge ancora. "Non sono stati resi noti i criteri scelti per i primi 'fortunati'. Non sono state rese note le priorità per le vaccinazioni. All’istituto Burlo Garofalo di Trieste e al Cro di Aviano non risulta nessuna comunicazione ufficiale a tutto il personale sanitario, forse solo ai Direttori di Struttura".

"A Udine solo una promessa verbale di apertura di agende per la prenotazione. A Trieste e Gorizia una vergognosa circolare interna dell’AsuGi informa il personale che le prenotazioni potranno essere fatte tramite CUP o call center o farmacie abilitate. Chi prima prenota prima potrà vaccinarsi. Alla faccia dei criteri di priorità, con inconcepibili perdite di tempo per medici ed infermieri che fuori orario di servizio dovrebbero prenotare un servizio che spetterebbe d’ufficio alle direzioni aziendali. Una visione burocratica amministrativa che non è degna di una società civile", denunciano ancora dall'associazione.

"Protestiamo per questo e chiediamo ufficialmente il ritiro di tale circolare dell’AsuGi. Se questo è il grado di considerazione per il personale che ha combattuto oltre ogni limite la pandemia, riteniamo che l’Assessore Riccardi e la Direzione centrale alla salute debbano invertire la rotta. Oppure sarà chiaro che siamo trattati come carne da macello al fronte di una guerra non ancora vinta".