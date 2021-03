'Vaccini alle persone fragili, servono chiarezza e umanità'

"Più di qualche cittadino mi segnala il disagio a fronte dell'ultima circolare emanata dall'Assessorato della Sanità di questa Regione, nella quale si minaccia di segnalare alle autorità competenti chi si presenta per la vaccinazione come categoria ad elevata fragilità o caregiver o familiare, senza esserlo, a giudizio del medico che somministra le vaccinazioni", sottolinea il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra Fvg.

"Una minaccia come questa rivolta a persone che comunque vivono condizioni di fragilità è certamente ingiusta. A meno di avere competenze mediche specifiche o comprovate e ovvie patologie è impossibile riconoscere se si appartenga o meno a una delle categorie indicate. Si ritiene che affidare ai cittadini la responsabilità diretta delle prenotazioni, senza necessità di specificare la patologia, e poi minacciarli qualora abbiano valutato soggettivamente come grave una disabilità che poi un medico non ritenga oggettivamente tale è fatto grave. Il piano vaccinazioni è essenziale e deve essere posto condotto con la massima chiarezza e precisione, ma non si deve mai perdere di vista l'umanità e la sensibilità proprio verso le categorie più fragili".

"Non si deve lasciare aperta la possibilità di respingimenti o peggio ancora di punizioni verso coloro che si vaccinano, in quanto è un dovere civile", conclude Honsell.